Обокравшей 28 пенсионеров в Нижнем Тагиле банде вынесен приговор

В 2019–2020 годах преступная группа обокрала 28 пенсионеров. Организатор банды на бывшем месте работы незаконным путем получил персональные данные пожилых людей из клиентской базы. Используя их, банда ездила по адресам под личиной коммунальщиков. Пока кто-то отвлекал жертву, остальные проходили в квартиры и выносили деньги и все ценное, что видели. За время преступной деятельности они нанесли потерпевшим пенсионерам ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
Оперативные мероприятия по изобличению лиц, причастных к хищению денежных средств у пожилых людей проводили сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 16 совместно с коллегами из Межмуниципального управления в ходе работы по материалу о краже оружия из квартиры 82-летней тагильчанки на улице Учительской.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые граждане были задержаны. Следователями полиции Нижнего Тагила было установлено, что преступная группа действовала с октября 2019 по июль 2020 года, доказана их причастность к 28-ми преступным эпизодам, рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Суд назначил участникам ОПГ сроки от пяти до семи лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.