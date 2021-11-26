Обокравшей 28 пенсионеров в Нижнем Тагиле банде вынесен приговор

В 2019–2020 годах преступная группа обокрала 28 пенсионеров. Организатор банды на бывшем месте работы незаконным путем получил персональные данные пожилых людей из клиентской базы. Используя их, банда ездила по адресам под личиной коммунальщиков. Пока кто-то отвлекал жертву, остальные проходили в квартиры и выносили деньги и все ценное, что видели. За время преступной деятельности они нанесли потерпевшим пенсионерам ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.