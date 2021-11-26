Поиски пропавшей в лесу под Североуральском Яны Балобановой прекращены

Поиски пропавшей в лесу под Североуральском Яны Балобановой прекращены
Поиски пропавшей в лесу под Североуральском Яны Балобановой прекращены
Сегодня, 09:50ПроисшествияФото: 1MI
Поиски пропавшей в лесу под Североуральском 24-летней Яны Балобановой прекращены. Она числится безвести пропавшей. Официальная версия гласит, что девушка потерялась в лесу.

Следователи, по словам отца девушки, перестали звонить, никаких вестей нет и от полиции. Он утверждает, что ранее всех, кто терялся в лесу находили. Было найдено и тело мужчины, который потерялся незадолго до Яны, пишет Е1.

Девушка раньше в лес не ходила, рассказывает отец, а потому могла заблудиться. Он рассказал и о последнем звонке дочери. Она рассказывала, что идет по заросшей дороге сырая по колено и покусанная комарами. Также девушка сказала, что видела знак «Только для транспорта МВД». Из дома, по словам отца, Яна ушла в бриджах, футболке и легкой ветровке.

В лесу, рассказывает мужчина, есть дорога, которая заросла травой и транспорт по ней не ходил. Яна двигалась по ней и вышла на развилку, где находится знак. Собаки доходили до этого места, но потом пошли в лес. Отец предположил, что дочь пошла вглубь леса.

В день поисков 15 человек и 2 собаки прошли 32 километра, но следов девушки не нашли.

Напомним, Яна Балобанова пропала в лесу под Североуральском 2 июля. Все это время поисковые отряды вместе с полицией и спасателями прочесывали территорию. Однако через 10 дней работам был дан отбой.

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