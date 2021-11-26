Поиски пропавшей в лесу под Североуральском Яны Балобановой прекращены

Девушка раньше в лес не ходила, рассказывает отец, а потому могла заблудиться. Он рассказал и о последнем звонке дочери. Она рассказывала, что идет по заросшей дороге сырая по колено и покусанная комарами. Также девушка сказала, что видела знак «Только для транспорта МВД». Из дома, по словам отца, Яна ушла в бриджах, футболке и легкой ветровке.