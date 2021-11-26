Следком возбудил уголовное дело после падения из окна школьницы в Нижнем Тагиле

Причиной этого стала предсмертная записка, найденная в кармане куртки десятиклассницы. Девушка жила с матерью, которая ранее была судима за нанесение побоев.
Возбужденное уголовное дело еще не говорит о том, что школьница стала жертвой доведения до самоубийства. Это покажут дальнейшие следственные действия, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, что трагедия произошла 25-го декабря этого года. Десятиклассница выпала из окна многоэтажки на Тагилстрое и разбилась насмерть.