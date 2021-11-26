Следком возбудил уголовное дело после падения из окна школьницы в Нижнем Тагиле

Следком возбудил уголовное дело после падения из окна школьницы в Нижнем Тагиле
Следком возбудил уголовное дело после падения из окна школьницы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Уголовное дело о доведении до самоубийства 16-летней школьницы было возбуждено в Нижнем Тагиле.

Причиной этого стала предсмертная записка, найденная в кармане куртки десятиклассницы. Девушка жила с матерью, которая ранее была судима за нанесение побоев.

Возбужденное уголовное дело еще не говорит о том, что школьница стала жертвой доведения до самоубийства. Это покажут дальнейшие следственные действия, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, что трагедия произошла 25-го декабря этого года. Десятиклассница выпала из окна многоэтажки на Тагилстрое и разбилась насмерть.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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