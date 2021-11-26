В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки

В смерти жительницы Краснотурьинска от коронавируса обвиняют врачей местной больницы ее родственники. Изначально женщина поступила с камнями в желчном пузыре, но позднее заразилась COVID-19.

В больницу пенсионерка легла в октябре. Ей планировалось сделать операцию по удалению камней из желчного пузыря. Через несколько дней после поступления соседка по палате женщины заболела коронавирусом. Ее, по словам родственников, перевели в другую палату, а оставшимся пациентам, было запрещено выходить. Кроме того, врачи включали кварцевание, говорят родственники, а пациенты прятались под одеялами, пишет «Краснотурьинск LIVE». Женщина была прооперирована, но потом оказалось, что она тоже заболела коронавирусом. В результате с 10%-ным поражением легких она была направлена в ковидный госпиталь. Оттуда, по словам родственников, она звонила и говорила, что врачи к ней не подходят. Родные рассказывают, что постепенно поражение легких увеличилось до 80%. Женщина не могла встать с кровати. Также родственники утверждают, что приносили бабушке продукты, мази, но врачи не ухаживали за ней. Через окно они видели, что пенсионерка ничего не ест, однако звонила каждый день и говорила, что хочет кушать. В результате сатурация, по словам родных, снизилась до 40%. Пенсионерка скончалась спустя месяц в больнице. В свидетельстве о смерти, рассказывают родные, указаны синдром респираторного расстройства, другая вирусная инфекция и коронавирус.

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