В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки

В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки
В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: 1MI
В смерти жительницы Краснотурьинска от коронавируса обвиняют врачей местной больницы ее родственники. Изначально женщина поступила с камнями в желчном пузыре, но позднее заразилась COVID-19.

В больницу пенсионерка легла в октябре. Ей планировалось сделать операцию по удалению камней из желчного пузыря. Через несколько дней после поступления соседка по палате женщины заболела коронавирусом. Ее, по словам родственников, перевели в другую палату, а оставшимся пациентам, было запрещено выходить. Кроме того, врачи включали кварцевание, говорят родственники, а пациенты прятались под одеялами, пишет «Краснотурьинск LIVE».

Женщина была прооперирована, но потом оказалось, что она тоже заболела коронавирусом. В результате с 10%-ным поражением легких она была направлена в ковидный госпиталь. Оттуда, по словам родственников, она звонила и говорила, что врачи к ней не подходят.

Родные рассказывают, что постепенно поражение легких увеличилось до 80%. Женщина не могла встать с кровати. Также родственники утверждают, что приносили бабушке продукты, мази, но врачи не ухаживали за ней. Через окно они видели, что пенсионерка ничего не ест, однако звонила каждый день и говорила, что хочет кушать.

В результате сатурация, по словам родных, снизилась до 40%. Пенсионерка скончалась спустя месяц в больнице. В свидетельстве о смерти, рассказывают родные, указаны синдром респираторного расстройства, другая вирусная инфекция и коронавирус.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Краснотурьинскпациентзаболевшиекоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы