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Десятиклассник на «Оде» врезался в «Ладу»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Десятиклассник на «Оде» врезался в «Ладу»

26 декабря 2011, 11:45Происшествия
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