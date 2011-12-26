Десятиклассник на «Оде» врезался в «Ладу»
26 декабря 2011, 11:45Происшествия
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На трассе Николо-Павловское-Алапаевск столкнулись «Ода» и «Лада». Водитель «Оды», десятиклассник, госпитализирован с переломом костей таза.
ДТП произошло 24 декабря в 01.45 при выезде «Оды», за рулем которой находился подросток, с заправки. Водитель «Лады» отделался ссадинами.
Предварительная причина ДТП — непредоставление преимущества в движении,сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
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