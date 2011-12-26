Полицейские задержали свердловчанина, организовавшего прыжки с моста со смертельным исходом

Напомним, в результате халатности организаторов, 13 июня прошлого года на мосту через реку Исеть вблизи города Каменск-Уральский погибло 2 человека - 20-летняя жительница Верхней Пышмы и ее 22-летний молодой человек из Екатеринбурга.

Прыжки устраивала команда «Красный шлем», организатором которой являлся Евгений Степура. В ходе следствия его и еще одного участника команды Михаила Акулова признали виновнымипо части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более человек»).

Молодых людей приговорилик4 годам колонии общего режима и штрафу в размере почти в 2 миллиона рублей. Акулов попал за решетку сразу же, а Степура на суд вообще не явился, в связи с чем был объявлен в розыск. По сообщению руководителя пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, накануне вечером мужчину, наконец, задержали на съемной квартире в Екатеринбурге.

Теперь суду предстоит решить, как наказать организатора прыжков за попытку уйти от ответственности. Кстати, для Степуры это уже не первый неудачный опыт организации экстрим-аттракционов. Ранее он был судим за то, что нанёс травмы клиентам, которых катал на воздушном шаре. Тогда Степуре назначили штраф.