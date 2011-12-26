Убивший трех человек в Нижнем Тагиле пенсионер оказался «борцом за правду»

10 декабря между жильцами коммунальной квартиры на улицы Хохрякова на Тагилстрое поссорились двое пожилых соседей: 70-летний мужчина и 72-летняя женщина. Пенсионерка обвинила соседа в воровстве 700 рублей. Старик не стерпел клеветы и несколько раз пырнул женщину складным ножом. Еще двое пенсионеров, 70-летний брат раненой и 77-летний сосед, стали защищать женщину, чем нарвались на удары тем же ножом. Все трое раненых людей скончались.