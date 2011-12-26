Убивший трех человек в Нижнем Тагиле пенсионер оказался «борцом за правду»
26 декабря 2011, 16:15Происшествия
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Тагилстроевский следственный отдел Нижнего Тагила «по горячим следам» совершил раскрытие тройного преступления. Убийцей оказался 70-летний пенсионер, зарезавший трех человек. По показанием задержанного, он совершил убийство из-за клеветы.
10 декабря между жильцами коммунальной квартиры на улицы Хохрякова на Тагилстрое поссорились двое пожилых соседей: 70-летний мужчина и 72-летняя женщина. Пенсионерка обвинила соседа в воровстве 700 рублей. Старик не стерпел клеветы и несколько раз пырнул женщину складным ножом. Еще двое пенсионеров, 70-летний брат раненой и 77-летний сосед, стали защищать женщину, чем нарвались на удары тем же ножом. Все трое раненых людей скончались.
После этого убийца вернулся обратно в Верхнюю Салду, откуда приехал несколько месяцев назад. Сейчас он находится под стражей. Ему вменяют обвинение в убийстве двух и более лиц по части 2 статьи 105 УК РФ.
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