В день сноубордиста на Белой снова украли снаряжение
26 декабря 2011, 18:53ПроисшествияВалерия Лошкарева
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В день сноубордиста, который отмечался вчера, на Белой снова украли снаряжение.
Сотрудники проката горнолыжного комплекса под конец дня не досчитались двух сноубордов с ботинками, рассказали в пресс-службе нижнетагильского управления МВД. Оказалось, что снаряжение было взять под залог утерянного паспорта.
Напомним, что аналогичным мошенничеством ознаменовалось и открытие сезона на Белой. Тогда неизвестные преступники поживились тремя сноуборд-комплектами, а ущерб был оценён в 20 тысяч рублей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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