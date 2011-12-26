За вывеской «Кафе» на ул. Огаркова скрывался игорный клуб

Как сообщает прокуратура Ленинского района г. Нижнего Тагила, помещениенового выстроенного «Кафе» по ул. Огаркова, 2 было оборудованометаллической дверью, имелась встроенная скрытая видеокамера, все окнабыли наглухо закрыты плотными жалюзи.

На стук в дверь и требования открыть дверь ответа не последовало. Тогдасотрудники ОМОНа вскрыли дверь в «Кафе». В помещении были обнаружены 14игровых автоматов. В клубе находились администратор зала, охранник ипожилой игроман. В этот день ему не везло – он проиграл 100 руб.

Организатор игорного клуба - директор ООО «Арриеро» Д. Тимофеев уженеоднократно попадал в поле зрения органов прокуратуры в связи сосуществлением незаконной игорной деятельности.

В отношении него прокуратурами районов г. Н. Тагила неоднократновозбуждались дела об административных правонарушениях. Деятельность ООО«Арриеро» была признана незаконной и подлежащей прекращению.

С места происшествия изъяты 14 игровых автоматов. В настоящий моменторганизована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатамкоторой будет принято процессуальное решение.