Уже месяц в больнице Екатеринбурга и без памяти: возможно, в столице Урала тагильчанин (ФОТО)

Причем найден мужчина был еще 21 ноября на остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге. Когда стало ясно, что у мужчины амнезия – его сразу доставили в Психиатрическую больницу города. Сотрудники клиники говорят, раз никто не хватился все это время, мужчина, скорее всего, не местный.

Через социальные сети людям удалось выяснить, что этот мужчина когда-то жил в Нижнем Тагиле с братом по улице Вязовская. Однако сейчас по этому адресу «глухо», зацепок вновь нет. Узнала его, кстати, тагильчанка, однако она не может предоставить никаких официальных документов. Более того, даже сомневается, он это или нет.

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Фото из сети Odnoklassniki.ru