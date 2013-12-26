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Уже месяц в больнице Екатеринбурга и без памяти: возможно, в столице Урала тагильчанин (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уже месяц в больнице Екатеринбурга и без памяти: возможно, в столице Урала тагильчанин (ФОТО)

26 декабря 2013, 11:31Происшествия
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