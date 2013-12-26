В Нижнем Тагиле на главной площади Рудника прорвало канализацию: жители теперь вряд ли пойдут на новогоднюю ёлку
26 декабря 2013, 17:35Происшествия
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Только что в редакцию TagilCity.ru обратился пользователь, который сообщил о жилищно-коммунальном инциденте, произошедшем на Руднике им.III Интернационала. Всё случилось перед Дворцом национальных культур.
Не так давно там установили ёлку, горки, в общем, все предновогодние «радости». А теперь, по информации от пользователя, площадь перед Дворцом затопило содержимым из канализации, в котором произошел, по всей видимости, сильный прорыв. Житель Рудника сообщил, что «Водоканал» уже выезжал на место и перекрыл трубы.
TagilCity.ru уже сделал запрос в «Водоканал», поэтому в скором времени должны появиться подробности произошедшего. Кроме того, пользователь обещал предоставить наглядные материалы очередной коммунальной аварии.
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