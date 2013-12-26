В Нижнем Тагиле на главной площади Рудника прорвало канализацию: жители теперь вряд ли пойдут на новогоднюю ёлку

Не так давно там установили ёлку, горки, в общем, все предновогодние «радости». А теперь, по информации от пользователя, площадь перед Дворцом затопило содержимым из канализации, в котором произошел, по всей видимости, сильный прорыв. Житель Рудника сообщил, что «Водоканал» уже выезжал на место и перекрыл трубы.