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В Нижнем Тагиле на главной площади Рудника прорвало канализацию: жители теперь вряд ли пойдут на новогоднюю ёлку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на главной площади Рудника прорвало канализацию: жители теперь вряд ли пойдут на новогоднюю ёлку

26 декабря 2013, 17:35Происшествия
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