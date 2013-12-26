В Нижнем Тагиле сбили 83-летнюю женщину: серьезные травмы и дорожный коллапс (ФОТО)
26 декабря 2013, 13:20Происшествия
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Накануне вечером в 20:00 в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе сбили пожилую женщину 1930 года рождения.
ДТП произошло в районе пересечения с улицей Бригадная около дома №174 по вине водителя Skoda Octavia, мужчины 1965 года рождения. Наезд на пешехода он допустил, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Сейчас пострадавшая находится в ЦГБ №1 с диагнозом: ушибленная рана головы, сотрясение головного мозга.
Как рассказали очевидцы аварии TagilCity.ru, на месте ДТП образовалась серьезная пробка:
Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила напоминает:
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