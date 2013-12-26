В Нижнем Тагиле сбили 83-летнюю женщину: серьезные травмы и дорожный коллапс (ФОТО)

ДТП произошло в районе пересечения с улицей Бригадная около дома №174 по вине водителя Skoda Octavia, мужчины 1965 года рождения. Наезд на пешехода он допустил, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемой «зебре». Сейчас пострадавшая находится в ЦГБ №1 с диагнозом: ушибленная рана головы, сотрясение головного мозга.