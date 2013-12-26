Вчерашнее ДТП на Черноисточинском шоссе: информация со слов очевидцев (ВИДЕО)

В сети уже появилось видео произошедшего, глядя на которое, сжимается сердце. Водитель Skoda, по нашим наблюдениям, ехал на скорости более 60-70 км/ч. Кроме того, он вряд ли следил за ситуацией на дороге: трудно не заметить два ряда автомобилей, остановившихся перед пешеходным переходом. Одной из причин ДТП, кстати, стал неработающий светофор на остановке «У камня».

Вот что пишут пользователи:

В этот день не работал светофор. Я водитель первого автомобиля, который остановился в среднем ряду, чтобы пропустить бабушку по пешеходному. В этот момент водитель Skoda буквально пролетел рядом, он даже и не пытался остановиться, чтобы пропустить. Все произошло на моих глазах. Я никого не виню, ведь все может произойти в этой жизни.

В ответ на этот комментарий высказался и другой пользователь:

Поддерживаю. В таких ситуациях сложно кого-то винить - нужно делать выводы и стараться не допускать таких трагических обстоятельств. Большинство из нас водители - это могло произойти с каждым. Все из нас - пешеходы, и от подобных случайностей не застрахован никто. Я тоже очевидец этого ДТП - проезжали с мужем через несколько минут после того, как всё случилось. Мы остановились, т.к. муж имеет навыки оказания первой медицинской помощи и были на месте ДТП вплоть до приезда скорой и ГИБДД.

Особенно хочется отметить, что по всему Черноисточинскому шоссе образовалась огромная пробка в три полосы. Скорая не могла добраться до места ДТП - её просто не пускали, т.к. поток не двигался. А водители проезжали мимо лежащей на проезжей части старушки по единственной свободной левой полосе притормаживали и глазели, вместо того, чтобы быстрее проезжать и облегчить тем самым проезд скорой! Вот это возмутило больше всего!!!

Всем, очевидцам, которые там были и пытались помочь - огромное спасибо! Приятно осознавать, что есть ещё неравнодушные к чужой беде люди!

Видеозапись с камер «СетиТагила»