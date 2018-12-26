Две лосихи были убиты браконьерами в парке «Река Чусовая» под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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Тела двух лосих обнаружили 20 октября и 8 ноября инспекторы парка «Река Чусовая» под Нижним Тагилом. Отстрел животных произвели умышленно. Возбуждены уголовные дела, предполагающие наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
При патрулировании территории деревни Харенки сотрудники парка обнаружили тела двух лосих. Первую жертву отстрела нашли 20 октября, вторую – 8 ноября. Злоумышленников на данный момент найти не удалось, об этом сообщил представитель Нижнетагильской природоохранной прокуратуры Денис Исаков.
Ущерб от убийства лосих составил 1 миллион 160 тысяч рублей, так как самки могли родить потомство.
Охота на лося требует специальной подготовки, снаряжения, знаний поведения животных и многого того, что простому человеку в лесу не понять, прокомментировали представители парка.
Браконьерам, совершившим преступление, грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает ИА «Все новости».
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