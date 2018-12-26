Две лосихи были убиты браконьерами в парке «Река Чусовая» под Нижним Тагилом

При патрулировании территории деревни Харенки сотрудники парка обнаружили тела двух лосих. Первую жертву отстрела нашли 20 октября, вторую – 8 ноября. Злоумышленников на данный момент найти не удалось, об этом сообщил представитель Нижнетагильской природоохранной прокуратуры Денис Исаков.

Ущерб от убийства лосих составил 1 миллион 160 тысяч рублей, так как самки могли родить потомство.

Охота на лося требует специальной подготовки, снаряжения, знаний поведения животных и многого того, что простому человеку в лесу не понять, прокомментировали представители парка.