Екатеринбуржец отправится в колонию на 1 год за избиение водителя скорой помощи

В апреле 2018 года мужчина стоял на улице у подъезда, куда подъехала машина скорой помощи.

Водитель скорой вышел из машины и сделал мужчине замечание, после чего обвиняемый ударил водителя кулаком в лицо. Когда водитель упал на землю, мужчина несколько раз ударил его в область головы.