Екатеринбуржец отправится в колонию на 1 год за избиение водителя скорой помощи
Сегодня, 20:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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27-летний житель Екатеринбурга избил водителя скорой помощи. Суд приговорил его к одному году тюрьмы.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле 2018 года мужчина стоял на улице у подъезда, куда подъехала машина скорой помощи.
Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал пинать машину скорой помощи ногами.
Водитель скорой вышел из машины и сделал мужчине замечание, после чего обвиняемый ударил водителя кулаком в лицо. Когда водитель упал на землю, мужчина несколько раз ударил его в область головы.
Суд приговорил екатеринбуржца к одному году колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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