Заём за квартиру: трое тагильчан обвиняются в присвоении жилья на 16 млн рублей
Трое жителей Нижнего Тагила обвиняются в присвоении жилья 12 человек, ущерб составил 16 миллионов рублей.
По версии следствия, 38-летний тагильчанин и двое супругов размещали в газетах объявления о предоставлении займов. Люди, находящиеся в трудном материальном положении или употребляющие алкогольные напитки, обращались за помощью к злоумышленникам. Подозреваемые уверяли обратившихся жителей, что для получения денег необходимо подписать документы, согласно которым их жилье будет находиться в обременении у подозреваемых. Нуждающиеся в средствах подписывали договор, считая, что это формальность для получения денег.
Заём выдавался под 120 процентов годовых, поэтому пострадавшие долгое время не могли выплатить нужную сумму. В дальнейшем их заставляли продавать жилье, и заемщики подписывали документ о купле-продаже собственности.
38-летний тагильчанин подозревается в размещении объявлений о продаже жилья, а супруги – в оформлении квартиры в собственность.
В настоящий момент правоохранительные органы наложили арест на имущество подозреваемых и направили уголовное дело в суд, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
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