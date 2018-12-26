Заём за квартиру: трое тагильчан обвиняются в присвоении жилья на 16 млн рублей

По версии следствия, 38-летний тагильчанин и двое супругов размещали в газетах объявления о предоставлении займов. Люди, находящиеся в трудном материальном положении или употребляющие алкогольные напитки, обращались за помощью к злоумышленникам. Подозреваемые уверяли обратившихся жителей, что для получения денег необходимо подписать документы, согласно которым их жилье будет находиться в обременении у подозреваемых. Нуждающиеся в средствах подписывали договор, считая, что это формальность для получения денег.