Бездомный из Нижнего Тагила устроил пожар в здании овощехранилища в Екатеринбурге
Сегодня, 20:21ПроисшествияФото: е1.ru
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В Екатеринбурге двое бездомных устроили пожар овощехранилище. Один из них, уроженец Нижнего Тагила, выжил, второй – погиб, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В МЧС рассказали, что пожар произошел на площади 50 квадратных метров в бывшем овощехранилище под землей. В тушении были задействованы две единицы спецтехники и девять спасателей.
Выживший мужчина по имени Андрей пояснил, что вместе с погибшим товарищем жил в овощехранилище после того, как в ноябре сломал ногу. Сам он приехал в столицу Урала из Нижнего Тагила. Со своими родителями он не общается в течение трех лет.
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