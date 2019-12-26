Бездомный из Нижнего Тагила устроил пожар в здании овощехранилища в Екатеринбурге

В МЧС рассказали, что пожар произошел на площади 50 квадратных метров в бывшем овощехранилище под землей. В тушении были задействованы две единицы спецтехники и девять спасателей.

Выживший мужчина по имени Андрей пояснил, что вместе с погибшим товарищем жил в овощехранилище после того, как в ноябре сломал ногу. Сам он приехал в столицу Урала из Нижнего Тагила. Со своими родителями он не общается в течение трех лет.