На напавшего на учителя с молотком школьника из Екатеринбурга завели уголовное дело
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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На девятиклассника из Екатеринбурга, который напал на учительницу с молотком, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Сюжеты: Екатеринбург
Сама учительница писать заявление на ученика отказалась.
На данный момент проводится допрос участников и свидетелей, а также запрашиваются характеристики семьи. Кроме того, планируется провести мероприятия, направленные на выяснение причин конфликта для дачи оценки инцидента.
Вчера ученик школы № 24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О происшествии рассказала мама одной из учениц той же школы. После совершения преступления школьник отправился на занятия.
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