На напавшего на учителя с молотком школьника из Екатеринбурга завели уголовное дело

На данный момент проводится допрос участников и свидетелей, а также запрашиваются характеристики семьи. Кроме того, планируется провести мероприятия, направленные на выяснение причин конфликта для дачи оценки инцидента.

Вчера ученик школы № 24 в Екатеринбурге напал на 54-летнюю учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой. О происшествии рассказала мама одной из учениц той же школы. После совершения преступления школьник отправился на занятия.