Прокуратура Екатеринбурга выявила незаконную постановку на учет более 255 мигрантов
В Екатеринбурге прокуратура возбудила пять уголовных дел по факту фиктивной постановки на учет более 255 иностранных граждан собственниками квартир, сообщает пресс-служба ведомства региона.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства. В результате было выявлено, что владелец двухкомнатной квартиры по улице Посадская организовал фиктивную постановку на учет по месту пребывания 80 иностранных граждан.
В ходе проверки был проведен опрос соседей собственника квартиры. Они подтвердили, что мигранты в подъезде не проживают.
Подобные нарушения были выявлены и по улице Белореченская. Собственники двух квартир организовали фиктивную постановку на учет 80 и 95 иностранных граждан соответственно.
По результатам проверки материалы были направлены в орган дознания полиции для оценки действий лиц, которые осуществляли постановку на учет мигрантов. После рассмотрения было возбуждено пять уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).