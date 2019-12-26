Прокуратура Екатеринбурга выявила незаконную постановку на учет более 255 мигрантов

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга провела проверку соблюдения требований миграционного законодательства. В результате было выявлено, что владелец двухкомнатной квартиры по улице Посадская организовал фиктивную постановку на учет по месту пребывания 80 иностранных граждан.

В ходе проверки был проведен опрос соседей собственника квартиры. Они подтвердили, что мигранты в подъезде не проживают.

Подобные нарушения были выявлены и по улице Белореченская. Собственники двух квартир организовали фиктивную постановку на учет 80 и 95 иностранных граждан соответственно.