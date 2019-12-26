В поселке под Нижним Тагилом во время движения загорелся автомобиль скорой помощи

Машина ехала с вызова, по дороге водитель скорой помощи заметил автомобиль, который им сигналил фарами. Сотрудники скорой помощи подумали, что кому-то стало плохо, и остановились. Однако оказалось, что таким образом автомобилист пытается предупредить их об опасности, заметив дым.

Водитель скорой помощи пытался самостоятельно потушить пламя, но огонь распространился на салон. Медики позвонили в МЧС и начали спасать медоборудование. Технику удалось спасти, а вот автомобиль сгорел полностью.