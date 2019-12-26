В поселке под Нижним Тагилом во время движения загорелся автомобиль скорой помощи
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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25 декабря в поселке Новоасбест под Нижним Тагилом сгорел автомобиль скорой помощи, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Машина ехала с вызова, по дороге водитель скорой помощи заметил автомобиль, который им сигналил фарами. Сотрудники скорой помощи подумали, что кому-то стало плохо, и остановились. Однако оказалось, что таким образом автомобилист пытается предупредить их об опасности, заметив дым.
Водитель скорой помощи пытался самостоятельно потушить пламя, но огонь распространился на салон. Медики позвонили в МЧС и начали спасать медоборудование. Технику удалось спасти, а вот автомобиль сгорел полностью.
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В тушении огня принимали участие две единицы спецтехники и четверо пожарных. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов автомобиля. По факту инцидента организована проверка.
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