Бабушка отошла в магазин: в Нижнем Тагиле пройдет проверка гибели девочки на горке

Бабушка отошла в магазин: в Нижнем Тагиле пройдет проверка гибели девочки на горке

Сегодня, 13:45ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле прокуратура проверит факт гибели восьмилетней девочки при катании на санках с горки.

По данному случаю проводится доследственная проверка. Опрашиваются свидетели. Областной прокуратурой осмотрено место происшествия. По предварительным данным, смерть восьмилетней девочки не носит криминального характера. Произошел несчастный случай, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе следственного комитета.

Трагедия произошла 25 декабря около 18 часов. В правоохранительные органы обратились сотрудники «скорой» с сообщением о смерти ребенка.

Предварительно установлено, что девочка пошла с бабушкой в магазин. Но на месте отпросилась покататься на горке, пока родственница ушла за покупками. Во время катания школьница погибла.

Следствие произвело замеры горки. Её высота оказалась почти два метра. Прокуроры проведут проверку на предмет соблюдения законодательных мер РФ в сфере охраны здоровья и жизни несовершеннолетних.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых выразил соболезнования родителям ребенка и отметил, что на текущий момент сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии.

Напомним, очевидцы сообщили две версии. По одной из них девочка сломала шею, а по другой — задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи лямки от санок.

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