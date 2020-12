Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

На трассе между Невьянском и Нижним Тагилом произошло ДТП. Водитель иномарки протаранил сразу два автомобиля.

Происшествие случилось 26 декабря в 11.40. На развязке, недалеко от поворота на Леневку, Водитель «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке у знака «Стоп» с целью пропустить автомобили, двигающиеся во встречном направлении. В этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автомобиль Kia Rio, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. После столкновения с отечественным автомобилем, Kia Rio врезалась в «Фольксваген Поло». По предварительной информации, водитель «Киа Рио» 1989 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию, не учел погодные условия и допустил столкновение. В происшествии никто не пострадал. Video: Группа «ЧП Нижний Тагил» во "ВКонтакте" Напомним, 25 декабря в Нижнем Тагиле иномарку в результате ДТП отбросило в дорожный знак. В Нижнем Тагиле в результате ДТП легковой автомобиль отбросило в дорожный знак

