Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

Происшествие случилось 26 декабря в 11.40. На развязке, недалеко от поворота на Леневку, Водитель «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке у знака «Стоп» с целью пропустить автомобили, двигающиеся во встречном направлении. В этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автомобиль Kia Rio, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
После столкновения с отечественным автомобилем, Kia Rio врезалась в «Фольксваген Поло».
По предварительной информации, водитель «Киа Рио» 1989 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию, не учел погодные условия и допустил столкновение.
В происшествии никто не пострадал.
Напомним, 25 декабря в Нижнем Тагиле иномарку в результате ДТП отбросило в дорожный знак.