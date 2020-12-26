Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

Происшествие случилось 26 декабря в 11.40. На развязке, недалеко от поворота на Леневку, Водитель «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке у знака «Стоп» с целью пропустить автомобили, двигающиеся во встречном направлении. В этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автомобиль Kia Rio, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.