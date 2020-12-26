Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

Под Нижним Тагилом на Серовском тракте водитель иномарки устроил массовое ДТП

Сегодня, 15:13ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
На трассе между Невьянском и Нижним Тагилом произошло ДТП. Водитель иномарки протаранил сразу два автомобиля.

Происшествие случилось 26 декабря в 11.40. На развязке, недалеко от поворота на Леневку, Водитель «ВАЗ 2111» остановился на перекрестке у знака «Стоп» с целью пропустить автомобили, двигающиеся во встречном направлении. В этот момент в заднюю часть транспортного средства врезался автомобиль Kia Rio, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

После столкновения с отечественным автомобилем, Kia Rio врезалась в «Фольксваген Поло».

По предварительной информации, водитель «Киа Рио» 1989 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию, не учел погодные условия и допустил столкновение.

В происшествии никто не пострадал.

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Напомним, 25 декабря в Нижнем Тагиле иномарку в результате ДТП отбросило в дорожный знак.

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