В Екатеринбурге скончалась ветеран ВОВ Алефтина Груздакова, которая вела свой блок в Instagram.

Пожилая женщина скончалась 25 декабря на 99 году жизни после продолжительной болезни. Погибшая вела свой блог в Instagram, где отвечала на вопросы, рассказывала стихи и истории про войну. Напомним, 25 декабря умер президент холдинга СТМ Сергей Папин, который способствовал и курировал создание организации по строительству локомотивов на Среднем Урале. Благодаря ему в Свердловской области появились электропоезда «Ласточка». Умер президент холдинга СТМ Сергей Папин

