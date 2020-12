В «Кольцово» самолет совершил аварийную посадку

В аэропорту Екатеринбурга самолет совершил аварийную посадку. Он летел из Тюмени в Воронеж, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

26 декабря в 08.10 экстренное приземление в «Кольцово» произвел CRJ-100, принадлежащий авиакомпании «Руслан». Перелет на нем совершали 35 человек, в том числе пятеро детей. Во время полета бортовые датчики показали, что у судна не убрано шасси. Пилотами было принято решение совершить посадку. Транспортной прокуратурой и Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета проводятся проверки по факту происшествия. В этот же день в 05.30 со взлетной полосы аэропорта «Кольцово» не взлетел Боинг-737 авиакомпании «Победа». У него сработал датчик обледенения двигателя. На борту находились 148 пассажиров, среди которых девять детей, и шесть членов экипажа. Напомним, 10 декабря экстренное приземление в «Кольцово» совершил рейс Омск-Москва. Одному из пассажиров стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть. В «Кольцово» самолет с умершим на борту пассажиром совершил экстренную посадку

