В «Кольцово» самолет совершил аварийную посадку

В этот же день в 05.30 со взлетной полосы аэропорта «Кольцово» не взлетел Боинг-737 авиакомпании «Победа». У него сработал датчик обледенения двигателя. На борту находились 148 пассажиров, среди которых девять детей, и шесть членов экипажа.