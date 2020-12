В Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла, катаясь на санках с горки.

Трагедия случилась вечером 25 декабря на Старателе. По одной из версий, ребенок попытался залезть на металлическую горку с санками. Девочка не удержалась, упала и сломала шею, пишет АН «Между строк». Другой причиной называют обмотавшиеся вокруг шеи лямки от санок. Очевидцы вызвали бригаду «скорой», но спасти несовершеннолетнюю не удалось. В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели девочки, но в интересах следствия отказались рассказать подробности.

