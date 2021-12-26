Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля

Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля
Лишенный прав водитель в Нижнем Тагиле разбил два автомобиля
Сегодня, 13:38ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Ранним утром в Нижнем Тагиле в ДТП попали два автомобиля. В деталях этой аварии разбирались госавтоинспекторы, рассказали TagilCity очевидцы произошедшего.

Участниками ДТП стали ВАЗ-2112 и ВАЗ-2101. Около 5.00 утра эти автомобили друг за другом выезжали на пересечение проспект Вагоностроителей и улицы Чайковского, и «двенадцатая» ударила «копейку» в зад.

На месте происшествия работали инспекторы ГИБДД. Они установили, что всему виной действия мужчины 2002 года рождения.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Водитель ВАЗ-2112 нарушил скоростной режим и допустил столкновение с ВАЗ-2101 под управлением мужчины 1998 года рождения. У водителя «двенадцатой» не было прав, ранее они были отобраны за другое правонарушение, сообщили TagilCity в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Проверка по факту ДТП продолжается, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

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