Убитый в кафе Екатеринбурга мужчина до покушения на него торговал овощами

Жители домов на улице Билимбаевской опознали погибшего в кафе уральца. По словам горожан, это был предприниматель из овощного киоска.

Вечером 24 декабря в микрорайоне Старая Сортировка Екатеринбурга произошло убийство. Неизвестный мужчина выстрелил в посетителя закусочной на ул. Билимбаевской, 17. Шансов выжить у пострадавшего не было, он скончался до приезда медиков. Злоумышленник скрылся. Местные жители опознали погибшего. По их словам, это был вежливый и безобидный мужчина. Он продавал овощи в ларьке и любил пить чай в кафе. Покупателям он представлялся просто: «Игорь». 56-летний предприниматель всегда улыбался, сообщает Е1. Дела у Игоря шли неплохо. Одной из постоянных покупательниц он рассказал о приобретенном в ипотеку жилье. После убийства киоск и бистро закрыли. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого, который в момент совершения преступления был одет в синюю куртку с капюшоном и черную маску. Осмотр места происшествия закончился. В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз. Выполняется сбор и закрепление доказательной базы, а также отрабатываются различные версии произошедшего, добавили в СУ СК России по Свердловской области.

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