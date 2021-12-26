В Карпинске на даче погибли двое мужчин

В Карпинске на даче погибли двое мужчин
В Карпинске на даче погибли двое мужчин
Сегодня, 12:58ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня утром в Карпинске произошел пожар. Боевые расчеты выезжали на вызов в один из дачных массивов.

Частный дом в СНТ Карпинска загорелся ранним утром. Сообщение об этом в местную пожарную часть поступило в 6.46. Боевые расчеты потратили на дорогу меньше 10 минут, но к тому моменту строение уже полыхало, как спичка.

Отстоять дачу от огня пытались два боевых расчета МЧС. Строение сгорело дотла и обрушилось. Работы по разбору завалов продолжались почти до 9.00 утра.

Специалисты все затушили быстро, разобрали и уехали. Обнаружены тела людей. Оба они принадлежат мужчинам, сообщили TagiдСity в региональном управлении спасательного ведомства.

Площадь повреждений составила 24 квадратных метра. На месте происшествия продолжают работать представители оперативных служб. Личности погибших устанавливаются.

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