Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери

Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери
Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери
Сегодня, 14:37ПроисшествияФото: 1Медиаинвест
Следком заинтересовался видеозаписью, размещенной в социальной сети интернета. На ней житель Краснотурьинска склоняет дочь к поцелуям.

Этот житель Краснотурьинска (город севернее Екатеринбурга, - прим. авт.) записывал видеоролики и размещал их в социальных сетях. Их участниками были он сам, его пятилетняя дочь, и пожилая мама. Теперь все эти работы — предмет изучения следователей.

33-летнего горожанина подозревают в издевательствах над собственным ребенком. На одной из записей он принуждает девочку к поцелуям. Она плачет, а бабушка просит внучку не сопротивляться, а иначе «папа рассердится».

Видео транслировались в прямом эфире и наделало шуму. Общественность потребовала найти и задержать горе-отца, что и было сделано позже. Следователи городского отдела СК выяснили, что у мужчины есть уголовное прошлое. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил подозреваемого под арест.

В настоящее время девочка вне опасности. Следствие принимает меры к опросу возможных очевидцев произошедшего, а также собирает характеристики на семью в которой воспитывается ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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