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2 человека погибли вчера в пожарах, один пострадавший в токсикоцентре Нижнего Тагила
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2 человека погибли вчера в пожарах, один пострадавший в токсикоцентре Нижнего Тагила

27 января 2012, 11:34ПроисшествияВалерия Лошкарева
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