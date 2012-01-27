2 человека погибли вчера в пожарах, один пострадавший в токсикоцентре Нижнего Тагила

Год назад было 62. С начала 2012 жертвами огня стали уже 5 тагильчан. Двое погибли в минувшие сутки. Причем, площадь пожаров в том и другом случае была совсем небольшой.

Так, вчера около 9 утра жители дома 41 по Космонавтов почувствовали запах гари и вызвали пожарных. Специалисты, попав в квартиру, потушили горевшее кресло. Площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. 74-хлетнего хозяина квартиры нашли возле входной двери. Видимо, он пытался спастись, но потерял сознание и погиб. Мужчина много курил и выпивал.

В другом случае – в доме 25 на улице Первомайская, – площадь пожара была еще меньше – всего 1 квадратный метр. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы человек погиб. Не исключено, что мужчина 76 лет был нетрезв. 25 января у него был День рождения. На столе стояли початая бутылка коньяка и две рюмки. Погибшего с обширными ожогами нашли сидящим на пуфике возле обогревателя, на котором загорелись тряпки.

В третьем случае от огня серьезно пострадал водитель. В 21.57 у дома 54 на улице Индустриальная загорелась кабина КАМАЗа. Мужчина приехал в Нижний Тагил из Ижевска по работе. Заночевать решил прямо в машине, припарковавшись на обочине. Грелся газовой горелкой, а проснулся от запаха дыма.