На Театральной площади демонтируют ледовый городок. Часть льда рассыпалась по дороге на Вагонку
На участке улицы Кулибина, недалеко от перекрестка с Фестивальной, по дороге на Вагонку, один из грузовиков, увозящих лед с Театральной площади, рассыпал его на проезжую часть. Из-за кучи льда на дороге моментально образовалась пробка. Новость была рассказана в рамках конкурса «Расскажи всем» на портале.
Водители пытаются объезжать горы льда, и едут с минимальной скоростью. Возможно, водитель грузовика не заметил, что «потерял» большую часть груза рассказывает очевидец происшествия.
Работы по вывозу льда и снега с главной площади осуществляет организация «ТагилДорСтрой». О случившемся сотрудники организации узнали от дежурного Отделения дорожного надзора тагильского ГИБДД. Сейчас машины дорожной службы выехали на место происшествия, чтобы убрать залежи льда на дороге, а, значит, ликвидировать затор.
Как только поступил сигнал о заторе, а это произошло около 15:00, мы сообщили в «ТагилДорСтрой». Они среагировали максимально быстро, и сейчас уже должны вестись работы по уборке льда. Это рабочие моменты, никто в происшествии не пострадал, и ничего страшного не случилось успокоили в Отделении дорожного надзора.
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