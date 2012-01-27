Пропала молодая тагильчанка, мать полуторагодовалого ребенка

Была одета в черную короткую куртку с капюшоном, темные джинсы, черные кроссовки, вязаную шапку светло-коричневого цвета с меховым помпоном.

Приметы: рост около 175 см, худощавая, волосы светлые до плеч, глаза серые.

Дома ждет 1,5-годовалый ребенок. Просьба всех, кто знает о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 8 922-157-08-02, 8 953-057-15-71 или 02.