Пропала молодая тагильчанка, мать полуторагодовалого ребенка
27 января 2012, 16:51Происшествия
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19 января в 18 часов ушла из дома и не вернулась Сухорукова Ульяна Владимировна 1989 года рождения.
Была одета в черную короткую куртку с капюшоном, темные джинсы, черные кроссовки, вязаную шапку светло-коричневого цвета с меховым помпоном.
Приметы: рост около 175 см, худощавая, волосы светлые до плеч, глаза серые.
Дома ждет 1,5-годовалый ребенок. Просьба всех, кто знает о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: 8 922-157-08-02, 8 953-057-15-71 или 02.
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