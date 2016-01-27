«Хотел согреться»: пьяный мужчина из Нижнего Тагила сжёг чужой автомобиль (ФОТО)

Накануне полицейские Нижнего Тагила получили сигнал о том, что на Вые горит автомобиль. Прибывшие полицейские обнаружили в опасной близости от пылающего ВАЗа автомобиль КИА. Стражи порядка спровоцировали срабатывание сигнализации у автомобиля, краска которого уже начала плавиться, после чего хозяйка отогнала корейский автомобиль на безопасное расстояние.

Прибывший отряд пожарных потушил горящий ВАЗ. Начальником наряда вневедомственной охраны было решено начать патрулирование близлежащих дворов.

Спустя некоторое время поступил сигнал с тревожной кнопки одной из закусочных на улице Красноармейская. В заведении жаловались на неадекватного мужчину, бившего ногами по витрине.

Буйного клиента полицейские обнаружили лежащим в коридоре закусочной. Мужчина был пьян, от него был сильный запах гари.

При себе у пьяного мужчины были документы на автомобиль, который только что был сожжён неподалёку от закусочной. Подозрительного мужчину было решено доставить в отдел полиции.

Во время беседы с полицейскими безработный 27-летний мужчина с Красного Камня признался, что был крепко пьян и шёл домой. Мужчина сильно замёрз, ему нужно было согреться. Тогда он рывком открыл дверь автомобиля ВАЗ, сидя в котором непродолжительное время курил и выпивал спиртное. Затем мужчина забрал себе содержимое бардачка автомобиля, в том числе документы на автомобиль, с которыми он был задержан, сознательно поджёг в автомобиле тряпку, после чего покинул разгорающийся салон.

Сейчас, когда задержанный дал признательные показания, он отпущен под подписку о невыезде. Его ждёт суд за умышленное уничтожение имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мужчина может оказаться за решёткой на 5 лет.

Фото: Пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»