На Урале из-за пьяного водителя на Toyota погибли два человека (ФОТО)
27 января 2016, 09:50ПроисшествияMaurice
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Мужчина на иномарке выехал на встречку и врезался в ВАЗ.
26 января в 16:50 на 2-м километре дороги Верхний Тагил – Половинная произошло ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 46-летний мужчина за рулём Toyota Camry выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21099 под управлением 25-летнего водителя.
В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирка 1975 года рождения погибли на месте происшествия, – сообщили в Госавтоинспекции. – На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Также пострадали водитель Toyota Camry и два его пассажира. По информации ведомства, мужчина за рулём иномарки был пьян.
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