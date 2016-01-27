На Урале из-за пьяного водителя на Toyota погибли два человека (ФОТО)

26 января в 16:50 на 2-м километре дороги Верхний Тагил – Половинная произошло ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 46-летний мужчина за рулём Toyota Camry выехал на встречку и врезался в ВАЗ-21099 под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП водитель ВАЗа и его пассажирка 1975 года рождения погибли на месте происшествия, – сообщили в Госавтоинспекции. – На месте ДТП работают сотрудники полиции.