Правоохранители Екатеринбурга накрыли партию из 137 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В 2011 году обвиняемые организовали в Екатеринбурге незаконный бизнес, связанный с торговлей фальсифицированной алкогольной продукцией, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Видимость легального происхождения товара создавалась нанесенными на бутылки поддельными федеральными специальными марками. Для осуществления своей деятельности братья арендовали помещения на территории трех складов в Екатеринбурге и в пригороде областного центра, где хранили и реализовывали контрафактную продукцию, приобретенную ими за пределами Свердловской области.