Правоохранители Екатеринбурга накрыли партию из 137 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Внутри некоторых эксперты обнаружили ацетон.
В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажутся двое братьев, обвиняемых в «бутлегерстве», то есть обороте контрафактной алкогольной продукции.
В 2011 году обвиняемые организовали в Екатеринбурге незаконный бизнес, связанный с торговлей фальсифицированной алкогольной продукцией, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Видимость легального происхождения товара создавалась нанесенными на бутылки поддельными федеральными специальными марками. Для осуществления своей деятельности братья арендовали помещения на территории трех складов в Екатеринбурге и в пригороде областного центра, где хранили и реализовывали контрафактную продукцию, приобретенную ими за пределами Свердловской области.
У обвиняемых изъяли более 137 тысяч бутылок поддельного алкоголя. В некоторых был обнаружен ацетон. Расследование уже завершено. Уголовное дело направлено в суд.