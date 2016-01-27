Сегодня утром на ул. Зеленстроевская в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием иномарки (ФОТО)

Известно, что золотистая иномарка двигалась с Вагонки в сторону центра города по улице Зеленстроевская, но неподалёку от пешеходного перехода на перекрестке с дорогой, ведущей к психиатрической больнице, попала в аварию. Очевидцы сообщают, что автомобиль «Дэу Магнус» стоит на встречной полосе: образовался затор и пробки в обе стороны.

TagilCity.ru напоминает о том, что перекрёсток и пешеходный переход на ул. Зеленстроевской освещены крайне скудно, точнее - никак. На этот факт не раз обращали внимание властей городские активисты. Но, несмотря на опасность этого участка для водителей и пешеходов, пока никаких мер не принимается.

Две машины с полицией дежурят на месте. Вокруг иномарки расставлены конусы. Пострадавшего пешехода рассмотреть не удалось, трудно говорить о том, что с ним случилось. Этот участок дороги очень тёмный. Если на пешеходном переходе внезапно появляется пешеход, у водителя почти нет шансов вовремя сманеврировать рассказала журналистам TagilCity.ru очевидец Алёна.

Как сообщили в ГИБДД Нижнего Тагила, пострадала пешеход - женщина 1975 г.р., переходившая дорогу по пешеходному переходу.

Женщина с диагнозом закрытый перелом верхней трети левой голени – госпитализирована в ЦГБ № 4 сообщают специалисты.