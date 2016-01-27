В Екатеринбурге матери вернули похищенную отцом дочь

Эта история началась 22 августа 2015 года. Отец четырехлетней девочки встречался с ней каждые выходные, как решил суд. Но однажды ее мама так и не смогла дождаться ребенка со встречи. Женщина обратилась с жалобами на поведение отца девочки в разные инстанции, дошла до детского омбудсмена Павла Астахова.

Первоуральский районный отдел судебных приставов предъявил исполнительный лист, содержащий требования о передаче ребенка в руки матери. Но по месту жительства отца девочки не было. Удалось выяснить, что она жила с бабушкой в Екатеринбурге. Ее начали искать, однако отец все время перевозил дочку по родственникам. Потом он все же сам решил показать дочку матери и приставам, чтобы все убедились, что она в порядке. В итоге девочку удалось забрать, и мама увезла ее домой.