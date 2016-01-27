В Екатеринбурге на 1,5 миллиона рублей оштрафовали квартального инспектора-взяточника

В Екатеринбурге осудили квартального инспектора Верх-Исетского района, уличённого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Как сообщает пресс-служба свердловского управления СК России, деньги 33-летний мужчина брал с одного из предпринимателей за покровительство и бездействие.

Квартальный несколько месяцев «закрывал глаза» на то, что возле одной из остановок в его районе незаконно висел баннер с рекламой ломбарда. За это предприниматель-владелец конторы платил сотруднику «Службы заказчика» по 3-5 тысяч рублей в месяц.

Когда бизнесмен понял, что поборы не прекратятся никогда, он обратился в полицию. Оперативники задержали квартального при передаче очередной части денег.

Как рассказал E1.RU директор «Службы заказчика Верх-Исетского района» Юрий Докторович, история произошла ещё в прошлом году.

Квартальный был уволен в июле 2015 года. Это первый подобный случай в Верх-Исетском районе, но, насколько мне известно, такое случалось и в других районах сказал он.