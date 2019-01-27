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Четырёхлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Полевским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четырёхлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Полевским

Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: E1.RU
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