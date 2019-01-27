Четырёхлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Полевским

Около 10 часов утра 26 января под Полевским автомобиль Hyundai Getz, который двигался из Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. Согласно предварительной версии, женщина-водитель Hyundai не справилась с управлением. От лобового столкновения обе машины получили серьёзные повреждения.

Водитель Getz госпитализирована с травмой головы и сотрясением мозга, переломом левой локтевой кости, травмами живота и рваными ранами коленного сустава. Женщина, сидящая на заднем сидении Ford Focus, с переломами доставлена в травматологию больницы Полевского. Находившаяся рядом с ней 4-летняя девочка получила незначительные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и была госпитализирована.