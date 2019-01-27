Четырёхлетняя девочка пострадала в лобовом ДТП под Полевским

Три человека, среди которых есть 4-летняя девочка, пострадали в ДТП, произошедшем на 35-м километре Полевского тракта. Согласно предварительной версии, причиной лобового столкновения стала потеря управления автомобилем одним из водителей.
Около 10 часов утра 26 января под Полевским автомобиль Hyundai Getz, который двигался из Екатеринбурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. Согласно предварительной версии, женщина-водитель Hyundai не справилась с управлением. От лобового столкновения обе машины получили серьёзные повреждения.
Водитель Getz госпитализирована с травмой головы и сотрясением мозга, переломом левой локтевой кости, травмами живота и рваными ранами коленного сустава. Женщина, сидящая на заднем сидении Ford Focus, с переломами доставлена в травматологию больницы Полевского. Находившаяся рядом с ней 4-летняя девочка получила незначительные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и была госпитализирована.
Причины произошедшего предстоит установить сотрудникам дорожной полиции, сообщает E1.ru.
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