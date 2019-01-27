Очевидец пожара в Екатеринбурге спас из горящего дома троих детей

Возгорание произошло на площади 100 кв. м. В момент пожара в доме находились трое детей от 7 до 10 лет. Их вытащил из огня и передал соседям проезжавший мимо мужчина. Никто из детей не пострадал, дом выгорел почти полностью, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.