Очевидец пожара в Екатеринбурге спас из горящего дома троих детей
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Вечером 26 января на улице Депутатской в Екатеринбурге в частном доме произошел пожар. Проезжавший мимо мужчина спас из огня троих детей и передал их соседям.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание произошло на площади 100 кв. м. В момент пожара в доме находились трое детей от 7 до 10 лет. Их вытащил из огня и передал соседям проезжавший мимо мужчина. Никто из детей не пострадал, дом выгорел почти полностью, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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Позже стало известно, что спасшего детей мужчину зовут Геворг Аветисян. Он ехал к своей подруге, когда увидел горящий дом и детей в нем. Мужчина разбил окно и вытащил всех на улицу.
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