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Очевидец пожара в Екатеринбурге спас из горящего дома троих детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очевидец пожара в Екатеринбурге спас из горящего дома троих детей

Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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