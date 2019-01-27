Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Установлено, что водитель Nissan Primera, двигаясь со стороны поселка Старатель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.

В результате аварии два пассажира Nissan Primera – девочка 2007 года рождения и женщина 1971 года рождения – получили травмы различной степени.

У ребенка диагностированы ушибы грудной клетки и правой голени. После осмотра девочку отпустили домой.

Женщина при столкновении автомобилей получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом 6-8 ребер слева, закрытый перелом левой лучевой кости. Пострадавшая госпитализирована в Демидовскую городскую больницу, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.