Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу
26 января в 18:55 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись автомобили Nissan Primera и KIA Sportage. В результате ДТП пострадали двое пассажиров Nissan Primera.
Установлено, что водитель Nissan Primera, двигаясь со стороны поселка Старатель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.
В результате аварии два пассажира Nissan Primera – девочка 2007 года рождения и женщина 1971 года рождения – получили травмы различной степени.
У ребенка диагностированы ушибы грудной клетки и правой голени. После осмотра девочку отпустили домой.
Женщина при столкновении автомобилей получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом 6-8 ребер слева, закрытый перелом левой лучевой кости. Пострадавшая госпитализирована в Демидовскую городскую больницу, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Также сотрудниками ГИБДД установлено, что в момент аварии пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а оба водителя были трезвые.
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