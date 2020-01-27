17 эпизодов и 15 миллионов рублей: в Первоуральске рассмотрят дело «черных риэлторов»

По данным следствия, группа, состоящая из семи человек, действовала на территории города в период с 2010 по 2017 года. Возглавлял банду ранее судимый местный житель 1960 года рождения, который продолжительное время руководил агентством недвижимости.

Подозреваемые находили граждан злоупотребляющих алкоголем и с долгами за коммунальные услуги. После члены преступной группы втирались к ним в доверие, обещая погасить долги путем продажи квартиры и приобретения земельного участка. Затем вырученные от продажи деньги или сама недвижимость похищались. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Аферистов задержали в апреле 2018 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. В ходе обысков по местам жительства и работы «черных риэлторов» сыщики изъяли регистрационные документы объектов недвижимости. Проведен ряд судебных экспертиз, в том числе почерковедческих и фоноскопических .Пока шло разбирательство возмещено свыше половины причиненного людям ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше семи миллионов рублей. Два миллиона рублей подозреваемые погасили добровольно. Материалы резонансного дела составляют 41 том, рассказал Горелых.