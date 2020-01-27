Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Лайнер «Аэрофлота», следовавший по маршруту Хабаровск-Москва, экстренно вернулся в аэропорт вылета, сообщает ТАСС.
Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. На борту лайнера находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа.
В настоящий момент самолет благополучно приземлился, его осматриваю специалисты экстренных служб.
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