В Свердловской области монтер пути погиб под колесами поезда
Сегодня, 11:16ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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25 января на станции Сабик Свердловской области под колесами грузового поезда погиб монтер пути, сообщает Уральское следственное управление на транспорте.
По предварительным данным, мужчина выполнял работы на ж/д путях, споткнулся и упал под колеса движущегося состава. В результате рабочий получил смертельные травмы.
По факту ЧП организована проверка, выясняются обстоятельства происшествия, проводится опрос работников локомотивной бригады.
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