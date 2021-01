Семь лет за пиццу: на Урале двое безработных ограбили доставщика и попались полиции

В Екатеринбурге полицейские задержали двух безработных за ограбление доставщика пиццы.

23 января около 04.00 к доставщику пиццы двое неизвестных встретили доставщика пиццы на улице и сказали, что расплатятся за заказ по безналичному расчету. Он сказали, что деньги переведены, но курьер сообщил, что средства не пришли. Тогда злоумышленники нанесли ему несколько ударов и силой забрали заказ, стоимостью 2 337 рублей, пишет «КП-Екатеринбург». 21-летний пострадавший обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в преступлении. Ими оказались безработные 18-летние молодые люди. Один из которых уже имел проблемы с законом и был осужден за грабеж. В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, 6 января в Нижнем Тагиле по горячим следам полицейские задержали мужчину по подозрению в грабеже. Его подозревают в ограблении двух женщин в Дзержинском районе. Ранее подозреваемый уже был судим. В Нижнем Тагиле по «горячим следам» задержан предполагаемый грабитель в черной маске

