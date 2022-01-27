Мужчина погиб во время пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге

Во время пожара, который случился 27 января в многоэтажном доме на улице Сыромолотова, 28 в Екатеринбурге, скончался мужчина.

Используя автолестницу, спасатели вытаскивали местных жителей. Из квартиры, в которой все произошло, эвакуировали двух человек. Их, с признаками отравления и ожогами, забрали врачи «скорой помощи». Погибший мужчина обнаружился в процессе обследования дома после тушения, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 18.39. Загорелась квартира на пятом этаже. Меньше чем через час открытое горение было ликвидировано. На данный момент еще предстоит выяснить причину возгорания. Напомним, жительница Красноуфимска чуть не погибла во время пожара. Огонь охватил ее дом, поэтому женщина не смогла выбраться наружу. На помощь пришли очевидцы, среди которых оказался пожарный. Попавшую в огненную ловушку свердловчанку спас проезжавший мимо пожарный

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