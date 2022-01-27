На 30 тысяч рублей оштрафован фельдшер из Алапаевска за взятку от алководителя

Во время рассмотрения материалов об управлении водителем в нетрезвом виде транспортным средством вскрылся подлог, совершенный фельдшером. Мужчина свою вину признал, и был оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СК.