На 30 тысяч рублей оштрафован фельдшер из Алапаевска за взятку от алководителя

Как установило судебное следствие, в августе минувшего года фельдшер провел медицинское освидетельствование доставленного сотрудниками ДПС водителя, пойманного пьяным за рулем. Освидетельствование было проведено корректно, состояние опьянение выявлено.
Чуть позже любитель пьяной езды обратился к фельдшеру и попросил изменить результаты медосвидетельствования за «вознаграждения». После получения на карту 5 тысяч рублей медицинский работник внес ложные данные в акт медицинского освидетельствования.
Во время рассмотрения материалов об управлении водителем в нетрезвом виде транспортным средством вскрылся подлог, совершенный фельдшером. Мужчина свою вину признал, и был оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СК.