На 30 тысяч рублей оштрафован фельдшер из Алапаевска за взятку от алководителя

На 30 тысяч рублей оштрафован фельдшер из Алапаевска за взятку от алководителя
На 30 тысяч рублей оштрафован фельдшер из Алапаевска за взятку от алководителя
Сегодня, 15:51ПроисшествияФото: 1MI

Фельдшер из Алапаевска осужден за взятку от алководителя

Штраф в 30 тысяч рублей назначил суд фельдшеру из Алапаевска за мелкое взяточничество и подлог.

Как установило судебное следствие, в августе минувшего года фельдшер провел медицинское освидетельствование доставленного сотрудниками ДПС водителя, пойманного пьяным за рулем. Освидетельствование было проведено корректно, состояние опьянение выявлено.

Чуть позже любитель пьяной езды обратился к фельдшеру и попросил изменить результаты медосвидетельствования за «вознаграждения». После получения на карту 5 тысяч рублей медицинский работник внес ложные данные в акт медицинского освидетельствования.

Во время рассмотрения материалов об управлении водителем в нетрезвом виде транспортным средством вскрылся подлог, совершенный фельдшером. Мужчина свою вину признал, и был оштрафован судом на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного СК.

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Алапаевск
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