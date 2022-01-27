Один человек погиб при столкновении двух фур под Красноуфимском

Трагическое ДТП произошло около половины второго дня 27 января. По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем грузовика Renault ехал в сторону Екатеринбурга, но не смог справиться с управлением своего автомобиля, выехал на «встречку» и влетел в двигавшуюся в противоположном направлении фуру MAN.