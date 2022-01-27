Один человек погиб при столкновении двух фур под Красноуфимском

Один человек погиб при столкновении двух фур под Красноуфимском
Один человек погиб при столкновении двух фур под Красноуфимском
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: Управление ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика погиба в ДТП под Красноуфимском

Один человек погиб при столкновении грузовиков Renault и MAN на 184 километре трассы «Пермь-Екатеринбург».

Трагическое ДТП произошло около половины второго дня 27 января. По предварительным данным, 58-летний мужчина за рулем грузовика Renault ехал в сторону Екатеринбурга, но не смог справиться с управлением своего автомобиля, выехал на «встречку» и влетел в двигавшуюся в противоположном направлении фуру MAN.

55-летний водитель немецкого большегруза в результате столкновения погиб до прибытия бригады скорой помощи. Предполагаемый виновник ДТП был доставлен в больницу Красноуфимска. В момент столкновения в прицепе Renault было 20 тонн какао-порошка, а в прицепе MAN — 20,5 тонн гаек.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Водитель французского грузовика - за рулем уже 39 лет, был трезв, погибший имел стаж 22 года. Оба ранее привлекались за нарушения ПДД. В данный момент проводятся работы по ликвидации последствий аварии, движением на трассе руководят сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

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