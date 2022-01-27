Помогавший с системой очистки воды в Нижнем Тагиле профессор Пупырев ушел из жизни

Основной областью научной деятельности Евгения Ивановича была разработка программ и технологий рационального водопользования и утилизации отходов, а также комплексного благоустройства территорий. Под его руководство были созданы крупнейшие водопроводные и канализационные станции, комплексы по переработке бытовых и промышленных отходов в целом ряде городов страны.