Свердловский облсуд оставил в силе приговор «банды хоккеистов» из Тагила

Об этом TagilCity.ru рассказал источник, близкий с ситуацией. Окончательное слушание по апелляции прошло в четверг, 27 января. Евгений Дудров и Антон Харламов, осужденные за убийство подростка из Нижнего Тагила 18-летней давности, после решения Дзержинского райсуда подали ходатайство об апелляции. Соучастников не устроил размер наказания за совершенное преступление.