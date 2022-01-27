Свердловский облсуд оставил в силе приговор «банды хоккеистов» из Тагила

Свердловский облсуд оставил в силе приговор «банды хоккеистов» из Тагила
Свердловский облсуд оставил в силе приговор «банды хоккеистов» из Тагила
Сегодня, 18:19ПроисшествияФото: 1МI
Свердловский областной суд отклонил апелляцию по убийству Димы Чебыкина 18-летней давности из Нижнего Тагила.

Об этом TagilCity.ru рассказал источник, близкий с ситуацией. Окончательное слушание по апелляции прошло в четверг, 27 января. Евгений Дудров и Антон Харламов, осужденные за убийство подростка из Нижнего Тагила 18-летней давности, после решения Дзержинского райсуда подали ходатайство об апелляции. Соучастников не устроил размер наказания за совершенное преступление.

Напомним, убийство «бандой хоккеистов» подростка Димы Чебыкина было раскрыто экс-сотрудником отдела полиции № 17 Русланом Белоконным. Спустя 18 лет после совершенного преступления Евгений Дудров и Антон Харламов отправились на скамью подсудимых.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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